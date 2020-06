Ao ar livre e com álcool gel no bolso: os cuidados dos jovens quando bebem um copo

Desde o início do desconfinamento, os casos de covid-19 entre os jovens até aos 29 anos quase duplicaram. Com eles, cresceu também uma “ideia de culpabilização dos mais jovens”, à boleia de saídas à noite e festas que obrigaram à intervenção da PSP em vários pontos do país. Mas eles não se estão nas tintas para os outros — só se sentem fartos. Bebem um copo para "trocar ideias para não enferrujar", como escutámos nas ruas do Porto, mas com cuidados: álcool gel no bolso, o mesmo grupo de amigos, ao ar livre. E nada de São João. "É o mínimo que podemos fazer, por nós e pelos outros."