O Criatech Online estreia-se com performances e debates sobre artes digitais

Era uma ideia que já estava nos planos e que a pandemia de covid-19 acabou por antecipar. Desde 15 de Junho que está a decorrer a primeira edição do Criatech Online, uma iniciativa do Teatro Aveirense que termina a 13 de Julho. A acontecer no site e nas redes sociais, o programa foi talhado especificamente para o mundo virtual e inclui performances, exposições e debates, havendo eventos pontuais todas as segundas-feiras às 21h30.

Apesar desta ser a primeira edição do Criatech Online, o Criatech – Criatividade Digital e Tecnologia existe já desde 2017. “É um projecto permanente que tem um momento marcante em Outubro, quando se realiza o festival, muito focado na criatividade digital e na contemporaneidade dos conteúdos, em espaços de interesse público”, explica José Pina, director do Teatro Aveirense, ao P3.

A realização de uma edição online foi um passo natural, especialmente devido ao confinamento. “A partir do momento em que o evento se consolida, decidimos antecipar algo que já estava previsto, a realização de uma edição digital que complementa um conjunto de momentos que decorrem durante o ano”, afirma José Pina. Desta forma, a versão digital “veio para ficar”.

O evento conta com convidados de vários sectores, como o engenheiro informático e investigador Luís Lucas Pereira, a designer gráfica Joana Chicau e Miguel Neto e Rodrigo Carvalho, criadores da perfomance audiovisual Boris Chimp 504. “Queremos também ajudar referências nacionais consagradas ou em fase de maturação dos seus projectos artísticos, que possam também partir deste projecto com uma ferramenta de apoio. Temos trabalhado com referências internacionais, mas também queremos chamar a nós aquilo que de melhor existe no nosso país”, esclarece o director do Teatro Aveirense.

O Criatech Online servirá ainda para o lançamento da nova plataforma online do Aveiro 2027, o projecto de candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura. Quanto à realização do evento presencial em Outubro, ainda não há datas definidas. “Temos tudo preparado, já há um desenho muito avançado da programação e da gestão da parte técnica e estamos em condições de fechar o alinhamento. Nesta fase, levamos em conta as normas da Direcção-Geral de Saúde e estamos certos de que o projecto não estará em causa por causa do contexto actual, mas poderá ser condicionado. O projecto é realizado em espaços patrimoniais que têm um conjunto de características que cumprem as regras actuais de garantia de um acesso controlado pelo público”, conclui.

Texto editado por Ana Maria Henriques