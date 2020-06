E se convidássemos os suecos?

Nesta discriminação sem sentido entre nações europeias, a Dinamarca deu o pontapé de saída: podem entrar todos menos suecos e portugueses. Dado o mote, outros tantos países houve que lhe seguiram a peugada entre os quais, espanto dos espantos, a nossa velha e incondicional histórica aliada e, há que dizê-lo, mais que todos infectada.

Mesmo sabendo da impossibilidade de conter a vinda de turistas da Grã-Bretanha via Espanha, ou talvez por o saber, o governo de Boris Johnson decidiu juntar-se ao coro dos estigmatizantes. É caso para dizer, não fosse a forte crise que atravessa a indústria do Turismo, estaríamos gratos ao preclaro primeiro-ministro inglês pela tentativa de nos pôr a salvo de visitantes do país europeu com maior número de mortos e de internados em cuidados intensivos pela covid-19.

O problema é que, Algarve em especial, estamos mesmo necessitados de visitantes estrangeiros que nos ajudem a reabilitar a hotelaria e indústrias associadas. Ou, para ser mais claro, precisados de divisas que ajudem a mitigar a enorme crise económico-financeira em que, sem mais culpa que os demais, nos vimos mergulhados.

Dito isto, e porque já ninguém nos livra do estigma de “feios, porcos e maus”, fica o desafio ao Governo: e se, numa atitude de discriminação positiva, convidássemos especificamente os suecos a vir visitar-nos neste Verão?

Jorge Almeida, Porto

Centeno governador

Nunca se viu coisa assim: um chefe de um Governo minoritário (…) a dar por consumada a nomeação, por sua alta recreação, de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal contra a vontade dos restantes partidos, irrompendo por estrada em contramão. É caso para dizer que temos um novo DDT – Dono Disto Tudo! Chama-se António Costa, que pensa que, para satisfazer a sua ambição, pode fazer tudo o que quiser, transgredindo as leis.

É comum dizer-se que Mário Centeno foi um bom ministro das finanças porque conseguiu a proeza de ultrapassar o déficit exigido pela CE, obtendo, mesmo, um excedente orçamental.

Para obter esse resultado, basta um exercício de contabilidade muito simples, ao alcance de qualquer um (…): basta a aplicação de muitos impostos, sobretudo indirectos q. b., que tocam a todos – nunca nenhum governo aplicou tantos e tão elevados; fazer cativações – Centeno chegou aos 24 mil milhões; não aumentar salários; não investir nos serviços públicos, isto é, não fazer despesa, deixando-os degradar.

E a pergunta é esta: então e as pessoas? Os impostos não são para aumentar o bem-estar e o nível de vida das pessoas?

Artur Gonçalves, Sintra

Amália Rodrigues

Não sei porque te foste embora é o nome do fado cantado por Amália Rodrigues que podia ter sido o seu epitáfio. Amália da Piedade Conceição Rodrigues foi considerada injustamente uma cantora do Estado Novo. O seu Fado de Peniche foi proibido por ser considerado uma homenagem aos presos políticos do forte de Peniche. Amália Rodrigues deu dinheiro ao Partido Comunista Português, solidária com militantes clandestinos. Minha canção é saudade, porque Gostava de ser quem era.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim