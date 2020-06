Dez milhões de razões

As pandemias têm destas coisas, nunca somos só nós, são também os outros. Num país cuja geografia (se calhar devia sublinhar periferia) não favorece as comparações, a covid-19 obrigou desde cedo a um exercício constante de ver nos outros o que não queríamos que nos acontecesse.

Começou com a China e o confinamento de largas regiões do país. “É uma ditadura, nunca um país ocidental e democrata seria capaz de impor isso.” Como sabemos hoje, a prevenção e o medo da pandemia pararam meio mundo, Portugal incluído. Seguiu-se Itália e os hospitais sobrelotados. Como é que com uma das mais baixas taxas de camas de cuidados intensivos, com um baixo número de ventiladores, nós iremos conseguir evitar o mesmo destino? Os horrores do caso italiano acabariam por funcionar como impulso para que, fosse de que maneira fosse, conseguíssemos evitar a asfixia do Sistema Nacional de Saúde.

As semanas foram passando e, aos poucos, a comparação do medo deu lugar à comparação com orgulho, éramos o “milagre português”, contra todas as expectativas tínhamos tido uma performance melhor do que muitos e os números baixavam. O desconfinamento e o regresso à economia impunham-se, muitos começaram a achar que já tínhamos resgatado o nosso destino e que o vírus era só um problema colateral. Afinal, poucos se comparavam a nós.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Só que as comparações não terminaram e aquelas que os gráficos permitem, com as suas curvas, continuaram a mostrar um país que pode estar cá em baixo nos números absolutos, mas que não mostra sinal de fazer descer a linha ao ponto que outros países terão conseguido. Por isso é melhor insistir nas comparações, agora não tanto com os piores para nos assustarmos, mas com os melhores para ambicionarmos.

Olhemos para o que vai acontecendo um pouco por todo o mundo com surtos e recrudescimento, para perceber que não somos caso único e que sem resolver o vírus nunca conseguiremos resolver a economia. Olhemos para as melhores práticas para enfrentar o desconfinamento, e interiorizemos que, sem nos continuarmos a esforçar com o empenho que tivemos nos primeiros dias, não vamos conseguir ultrapassar isto da melhor maneira. Verifiquemos como se preparam os outros para o que ainda aí vem, por exemplo em áreas cruciais como a educação, para perceber o tanto que ainda temos de fazer.

Os dez milhões de contaminados que o mundo atingiu neste domingo, no dia em que Portugal registou o maior aumento diário de novos casos desde 8 de Maio, estão aí para nos mostrar que não estamos sozinhos. Vivemos juntos a mesma tragédia e ganhamos muito em aprender uns com os outros.