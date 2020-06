OMS avisa que pior da pandemia ainda está por vir

O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou esta segunda-feira que “o pior ainda está por vir” em relação à covid-19, apontando a politização da pandemia como um factor de divisão aproveitado por um vírus “rápido e assassino”.

No dia em que se assinalam seis meses desde que a OMS recebeu os primeiros relatos sobre casos de pneumonia inexplicados na China, Tedros Ghebreyesus afirmou que “a realidade é que isto ainda está longe de acabar”. “Globalmente, a pandemia está a acelerar”, ultrapassadas as barreiras de dez milhões de casos e 500 mil mortos, indicou.

Tratando-se de um vírus “rápido e assassino”, é preciso “evitar as divisões” porque “quaisquer diferenças podem ser exploradas” pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, onde a OMS vai enviar “na próxima semana” uma equipa para “compreender como começou e o que se pode fazer no futuro” para o mundo se preparar para lidar com ele.

No domingo, o mundo ultrapassou os dez milhões de casos confirmados de covid-19. A pandemia tem acelerado e o número de infecções duplicou em pouco mais de um mês: a 20 de Maio, a contagem chegou aos cinco milhões de casos. Mais de cinco milhões de pessoas já recuperaram.

A 26 de Junho foi registado o valor mais alto de novos casos diários em todo o mundo: 191.743. Os Estados Unidos são o país com maior número de casos (2.557.980) e mortes (125.864), de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Segue-se o Brasil, com 1.344.143 casos de infecção e 57.622 vítimas mortais.