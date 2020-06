CDU-Porto pede debate sobre terrenos da Arrábida na Assembleia Municipal

A CDU requereu à Assembleia Municipal do Porto o agendamento de uma discussão sobre o relatório da Inspecção-Geral de Finanças que diz serem municipais parte dos terrenos na Arrábida, pretendendo “aclarar” as consequências da sua reivindicação, revelou esta segunda-feira a coligação.

O pedido, dirigido ao presidente da Assembleia Municipal e submetido no final da semana passada, surge depois de os deputados municipais terem tido conhecimento de um parecer jurídico, elaborado a pedido da Câmara do Porto e que concluiu que a autarquia não está obrigada, nem tem o dever ou interesse, em reivindicar os terrenos da promotora Arcada que a Inspecção-geral das Finanças (IGF), num relatório conhecido em Outubro de 2019, diz serem públicos.

“O que nós achamos é que se a câmara tem demonstrações de que aquilo é dela, não pode deixar de o reivindicar. O que nós queremos é analisar todas as consequências dessa situação. Em particular, se reivindicando a dominialidade tem de parar a obra (...), ou se a câmara pode estar em paralelo a reivindicar a dominialidade e a obra continuar”, detalhou o deputado da CDU, Rui Sá, em declarações à Lusa.

Em causa está parte de um terreno na escarpa da Arrábida, registado como propriedade da empresa Arcada, onde está a ser construído um edifício que esteve embargado mais de um ano a pedido do Ministério Público (MP). A construção do prédio de dez pisos na escarpa foi retomada a 22 Abril, depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto determinar a absolvição do município, julgando improcedentes os vícios invocados pelo MP, relativos à ausência de consulta das entidades responsáveis pelo domínio público hídrico.

O tribunal não se pronunciou, no entanto, sobre a propriedade da área onde está a ser construído o edifício em questão e que segundo a IGF “encontra-se implantado nos terrenos pertencentes à Câmara do Porto e, parcialmente, à APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA]”.

Numa nota enviada à imprensa, os eleitos municipais da CDU recordam que, em 2000 - por proposta do então presidente do município, Nuno Cardoso, e com os votos favoráveis de vereadores do PS e do PSD e contra do vereador da CDU - a Câmara Municipal do Porto aprovou uma permuta de terrenos com a Imoloc, reconhecendo a esta empresa a propriedade de terrenos que, agora, a IGF considera como sendo de propriedade pública.

A autarquia pediu esclarecimentos à IGF, tendo a resposta servido de base a um parecer dos advogados Pedro Alhinho e João Faria que conclui que o município “não está obrigado, não tem o dever, nem tem interesse na instauração de um qualquer processo judicial para reivindicação de propriedade”, procedimento que o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, “quer acatar, encerrando o processo com a transmissão oficial destes documentos à Assembleia Municipal”, explica a CDU.

Perante estes factos, apesar de defenderem que a autarquia deve reivindicar a parcela de terreno que lhe pertence, os eleitos municipais da CDU reconhecem que, contudo, “importa aclarar as consequências que poderão advir dessa reivindicação para esse mesmo interesse público”, pelo que requereu que esta questão seja objecto de discussão numa próxima Assembleia Municipal.

Em declarações à Lusa, Rui Sá adiantou ter como expectativa que o agendamento do ponto “Apreciação do relatório n.º 2019/194 da acção de controlo ao Município do Porto - Denúncias relativas a obras na Escarpa da Arrábida” possa ser feito antes das férias.

Bloco e PS insistem na reivindicação do terreno

Na sexta-feira, em reacção ao parecer tornado público nessa semana, o Bloco de Esquerda disse não aceitar uma eventual falta de interesse da Câmara do Porto em reivindicar a posse da parcela onde a Arcada está a construir e cuja apropriação também o PS considera grave “sejam quais forem as circunstâncias”. O PS defendeu este é um assunto que deve ser debatido em reunião do Executivo Municipal, de forma a que a Câmara do Porto o esclareça de modo cabal.

Na ocasião, também questionado sobre esta matéria, o líder da bancada do Grupo Municipal Rui Moreira - Porto o Nosso Partido, André Noronha, defendeu que “se houver fundamento para reivindicar a propriedade, o município deve naturalmente fazê-lo, na defesa do interesse e erário públicos e evidentemente que o fará”.