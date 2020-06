Agentes da Polícia Municipal filmados a beber álcool “em serviço” alvos de processo disciplinar

Dois agentes da Polícia Municipal de Lisboa foram filmados a beber cerveja numa esplanada do Miradouro de Santa Catarina, em Lisboa, enquanto estavam ao serviço. As imagens foram captadas pela TVI, que as exibiu no domingo à noite. A Câmara Municipal de Lisboa reconhece que as imagens são “muito negativas” e indica que já foram tomadas medidas.

A reportagem da TVI foca-se nos jovens que se juntam nos espaços públicos da capital a beber álcool, apesar das proibições — que só entrarão em vigor na próxima quarta-feira, mas que já constam de alguns avisos afixados por vários pontos da capital. É o caso do miradouro de Santa Catarina (conhecido também como Adamastor), onde dois agentes da polícia municipal foram filmados pela TVI a beber cerveja numa esplanada, enquanto, a poucos metros, um grupo de jovens consumia bebidas alcoólicas na via pública.

A Câmara Municipal de Lisboa descreve, numa publicação nas redes sociais, que os dois polícias estavam “em serviço” a beber uma cerveja “enquanto ao lado havia jovens a beber álcool na via pública e nada fizeram”.

Na mesma publicação, a Câmara faz saber que “perante esta situação, o comandante da polícia municipal mandou instaurar processos disciplinares” tendo sido proposta a “cessação da comissão de serviço aos elementos em causa” que deverão regressar à PSP.

Na Ribeira das Naus, a mesma reportagem da TVI mostra ainda dois polícias a multar uma mota mal-estacionada, enquanto nos relvados próximos, vários grupos de jovens consumiam álcool.

Na verdade, a proibição de consumo de álcool em espaços públicos ainda não está em vigor. A medida saiu do último Conselho de Ministros e entrará em vigor apenas no dia 1 de Julho. No mesmo diploma, estipulam-se regras diferenciadas para a Área Metropolitana de Lisboa, as 19 freguesias mais afectadas pela pandemia e o resto do país.

A proibição de consumo de álcool em espaços públicos será aplicada a todo o país – sendo que, mesmo depois de 1 de Junho, será possível consumir álcool em esplanadas.