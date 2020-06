InterContinental Lisbon e InterContinental Cascais-Estoril reabrem com campanha promocional

Com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, o selo #SafeTravels do World Travel&Tourism Council e ainda a certificação mundial da rede IHG a nível de limpeza, IGH Clean Promise, os hotéis InterContinental Lisbon e InterContinental Cascais-Estoril abrem portas dia 1 de Julho, lançando uma campanha promocional para os seus clientes.

Segundo comunicado, todas as áreas dos hotéis foram modificadas com sinalética e acrílicos na recepção, garantindo-se assim o distanciamento social. Serão utilizadas ferramentas contactless em serviços de quarto e pagamentos sempre que possível, e existirão pontos de higienização das mãos ao longo de todos os espaços dos hotéis. A limpeza e desinfecção serão efectuadas com produtos específicos, com uma maior frequência e em todas as superfícies. Nos quartos foram retirados todos os objectos não-essenciais - o protocolo de limpeza da roupa de cama foi melhorado e será disponibilizado um kit com máscara e desinfectante em cada espaço. Nos restaurantes e bares, todas as mesas foram reposicionadas para que se mantenha o distanciamento aconselhado e as superfícies serão desinfectadas depois de atendido cada cliente. Todos os serviços de banquetes e catering foram ajustados.

“Voltar a receber os nossos hóspedes deixa-nos muito entusiasmados. As nossas equipas estão a trabalhar diariamente para que todos se sintam seguros e confortáveis nos nossos hotéis. Estamos preparados para ultrapassar qualquer desafio que possa aparecer no futuro”, afirma Maarten P. Drenth, director-geral do InterContinental Lisbon e do InterContinental Cascais-Estoril, em comunicado.

A reabertura é ainda marcada pelo lançamento da campanha “Get a Night on Us” que oferece a possibilidade aos seus hóspedes de marcarem três ou mais noites e receber uma noite gratuita. As reservas podem ser efectuadas até Setembro de 2020, através do [email protected] ou +351 213 818 700 no InterContinental Lisbon, e do [email protected] ou +351 218 291 100 no InterContinental Cascais-Estoril.

Texto editado por Sandra Silva Costa