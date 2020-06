Valor das casas renovou recorde na avaliação dos bancos

O valor mediano dos imóveis para efeitos de concessão de crédito subiu três euros, para 1114 euros por metro quadrado (m2) em Maio, representa uma subida de 0,3% relativamente a Abril e um aumento de 8,9% face ao mesmo mês do ano anterior. Trata-se de um novo recorde, desde 2011, e acontece num momento de grande receio pelo impacto económico da pandemia de covid-19, que, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira, teve impacto nos pedidos de empréstimo, já que as avaliações totalizaram cerca de 19 mil, em Maio, menos 21% face a igual período do ano anterior.

Em Março, o valor tinha caído um euro, para 1110 euros, mas sem continuidade no mês seguinte.

Relativamente aos dados de Maio, a Área Metropolitana de Lisboa, o Algarve, e o Alentejo Litoral, apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país (36%, 33% e 2% respectivamente). As regiões da Beira Baixa e das Terras de Trás-os-Montes foram as que apresentaram os valores mais baixos em relação à mediana do país (-40% ambas).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A nível regional, a maior subida face ao mês anterior registou-se no Alentejo (3,1%) e a única descida foi observada na Região Autónoma da Madeira (-0,5%). A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se na Área Metropolitana de Lisboa (11,2%) e a menor no Alentejo (2,5%).

Por tipologias, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1212 euros/m2, um aumento de 9,4% relativamente ao mês homólogo, com o valor mais elevado a registar-se na Área Metropolitana de Lisboa (1485 euros/m2 ).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 953 euros/m2, o que representa uma subida de 8,0% em relação mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1612 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1485 euros/m2).