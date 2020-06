Quando os testes aumentam a insegurança em vez de a eliminar

No início do mês de Junho, o Governo decretou que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) intensificasse as acções de inspecção nos estaleiros de construção civil. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 30 de Maio e 6 de Junho, foram realizadas 14.057 colheitas de amostras biológicas em áreas de actividades específicas e caracterizadas por grande rotatividade de trabalhadores, sobretudo construção civil, cadeias de abastecimento, transportes e distribuição. Destes testes, 4200 terão sido feitos no sector da construção.

