Vieira aceitou pedido de demissão de Lage

Bruno Lage colocou o lugar à disposição e Luís Filipe Vieira aceitou o pedido do técnico setubalense, segundo confirmou ao PÚBLICO fonte oficial do Benfica. Após a derrota com o Marítimo por 2-0, o presidente dos “encarnados” foi à sala de imprensa para revelar que Lage tinha colocado o lugar à disposição, mas não tinha esclarecido sobre se tinha, ou não aceite o pedido de demissão do técnico que levou o Benfica ao título na época passada.

“Após o jogo, o nosso treinador veio ter comigo e disse, “Tenho o meu lugar à sua disposição. Não quer dizer que eu não tenha qualidade ou capacidade para dar a volta, mas neste momento não há condições. Toda a gente parece que quer que eu me vá embora. Por isso, a partir de amanhã, não serei treinador do Benfica’”, disse o presidente dos “encarnados”.

Antes, o presidente do Benfica aludiu a uma decisão de eventual saída que ainda irá tomar nas próximas horas: “Nunca verguei a nada. Espero quando chegar a Lisboa tomar uma decisão sem vergar a nada. Vou tomar uma decisão, mas primeiro quero falar com a minha família.”

No início de uma declaração sem direito a perguntas, Vieira assumiu as culpas pelo maio momento desportivo do Benfica. “Tudo fizemos para sermos felizes este ano. Não o fomos. Há algo que tem de ser dito e não vale a pena estarmos a escondê-lo, o único culpado sou eu, que sou presidente. Só chegámos aqui porque tivemos estabilidade, para conquistarmos um bi estivemos 31 anos, para conquistar um ‘tri’, estivemos 39 anos e para conquistar um tetra, nunca. Isto só se faz com amor, paixão profissionalismo e determinação”, disse ainda o líder “encarnado”.