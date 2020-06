O Benfica foi à Madeira e levou a crise atrás

O Benfica continua afundado na crise. Os “encarnados” sofreram nesta segunda-feira a segunda derrota consecutiva, ao perderem por 2-0 na Madeira frente ao Marítimo, em jogo a contar para 29.ª jornada da I Liga. Com mais esta derrota, a formação orientada por Bruno Lage pode ficar a seis pontos da liderança, caso o FC Porto triunfe mais logo sobre o Paços de Ferreira. Já a formação madeirense ficou mais tranquila na luta pela manutenção, chegando ao 12.º lugar, com 31 pontos.

Voltou a ser mais um jogo desastroso para o Benfica, que até teve o comando de jogo, mas falhou nas duas balizas. Não marcou na do Marítimo e sofreu três golos. Dois deles foram quase iguais e aconteceram em cinco minutos. Aos 74’, Nanú pegou na bola, passou por toda a gente e meteu a bola para Correa fazer o 1-0. Cinco minutos depois, aos 79’, nova arrancada do lateral guineense resultou no 2-0, com a emenda de Rodrigo Pinho em cima da baliza.