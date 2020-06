Bishop Nehru está alegremente confinado no seu quarto

Entrevista

Corria o ano de 2012 e, com apenas 16 primaveras e uma mixtape no bolso, era aclamado como a next big thing do hip-hop americano por pares, crítica e público. Desde aí, um caminho acidentado, ingrato também pelas expectativas geradas, mas a que o nova-iorquino responde com indiferença. O mais importante é continuar a divertir-se e a aprimorar-se como músico — não rapper, sublinha.