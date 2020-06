Dicas simples podem ajudar a detectar títulos falsos de notícias no Facebook

Um dos grandes desafios das sociedades modernas é a circulação de desinformação nas redes sociais. Por isso, são muitas as tentativas para se perceber como se pode travá-la. Uma equipa de cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido e da Índia estudou como uma campanha do Facebook conseguiu (ou não) ajudar os seus utilizadores a identificar desinformação. Num artigo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), conclui-se que, depois de serem dadas dicas simples sobre como identificar desinformação, era menos provável que utilizadores nos Estados Unidos e na Índia referissem que um título falso era verdadeiro. Mesmo assim, sublinha-se que a literacia digital precisa de ser leccionada com regularidade.

