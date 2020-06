Profissionais de saúde pedem mais coordenação na resposta à covid em Lisboa

Lisboa, Odivelas, Loures, Amadora e Sintra. É este o epicentro das preocupações de políticos e autoridades de saúde e há dois hospitais – Amadora-Sintra e Loures – que sentem há várias semanas a pressão provocada pelo crescimento de casos de covid e que já tiveram de transferir doentes para outras unidades. Vem deles e da Ordem dos Médicos o pedido para que haja mais coordenação centralizada e que se oiçam os profissionais que estão no terreno. Ministério vai reforçar saúde pública de Lisboa e Vale do Tejo com 120 profissionais.

Continuar a ler