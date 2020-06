Covid-19: clientes de parque de campismo negativos mas há nove infectados em Grândola

Os clientes do Parque de Campismo da Galé, em Grândola (Setúbal), tiveram “todos” resultado negativo nos testes de rastreio à covid-19, mas há nove pessoas residentes neste concelho alentejano infectadas, foi revelado este domingo.

“Há um total de nove pessoas de Grândola infectadas” com covid-19, das quais “três são funcionários” do parque de campismo e “seis são jovens do concelho”, disse este domingo à agência Lusa Ismael Selemane, da autoridade de Saúde local.

Os resultados dos testes efectuados no interior do parque de campismo mostram, por outro lado, que “os clientes são todos negativos”, assinalou o delegado de Saúde do concelho de Grândola. “Fizemos o rastreio na sexta-feira” e a conclusão é que “não há nenhum positivo entre utentes e clientes do parque”, pelo que, quem quiser, já pode sair das instalações.

“As pessoas que são negativas estão a receber hoje autorização para saírem, se assim o entenderem. A única recomendação que lhes estamos a dar é para que voltem ao domicílio e, se porventura tiverem sintomas ou queixas, telefonem para a linha Saúde 24 e reportem que estiveram no parque de campismo”, alertou.

Ao longo de sexta-feira, a autoridade de Saúde realizou um rastreio massivo à covid-19 no interior do Parque de Campismo da Galé, num total de 328 testes a funcionários e a utentes, os quais estiveram em isolamento profiláctico, enquanto se aguardava pelos resultados. Os testes foram realizados na sequência de um surto da doença com origem numa festa que decorreu neste parque de campismo por parte um grupo de jovens, entre os 15 e os 20 anos, residentes nos distritos de Lisboa e Setúbal.

O grupo de jovens e alguns pais ocuparam equipamentos permanentes e terão decidido “reunir-se, sem autorização e sem nos consultarem, numa das casas”, relatou à Lusa Catarina Gomes, proprietária do parque de campismo, indicando que o caso ocorreu entre os dias 10 e 14 deste mês.

Na passada quarta-feira, a Autoridade de Saúde Pública do Litoral Alentejano deu conta da existência do surto, que registou inicialmente 20 infectados, precisamente os jovens de Lisboa e de Setúbal, que já tinham regressado a casa.

“A partir destes 20 casos externos ao concelho, fizemos uma investigação aos contactos que mantiveram e, a partir desse trabalho, detectamos logo seis infectados no concelho. Agora, com os testes, tivemos mais três casos positivos em Grândola, de jovens que também estiveram na festa”, resumiu o delegado de Saúde, a propósito dos nove infectados localmente.

Todas estas pessoas “são casos secundários ao surto e estão em isolamento profiláctico, incluindo os contactos próximos”, sendo submetidas a novos testes “dentro de 14 dias”, quando terminar a quarentena, acrescentou. De acordo com Ismael Selemane, o Parque de Campismo da Galé, que tem estado de portas fechadas, poderá vir a reabrir na segunda-feira.