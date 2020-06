Cardeal-patriarca de Lisboa reza pelas vítimas mortais da pandemia

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, dedicou este domingo a missa celebrada na Capela do Rato, em Lisboa, à memória das vítimas mortais da pandemia de covid-19 e rezou pelas suas famílias.

De acordo com a agência Ecclesia, o cardeal-patriarca de Lisboa, que presidiu à missa, realçou durante a homilia que os católicos devem “olhar para a pandemia e para as suas vítimas” e para as várias “desastrosas situações” do mundo, com “os olhos de Deus”, procurando “fazer o que é preciso fazer” no sentido “da recuperação de tudo e de todos”. Durante a celebração da missa, que foi também transmitida online, os fiéis rezaram por todos aqueles que “faleceram na solidão, longe dos seus familiares” e pelas famílias em luto.

Manuel Clemente desafiou os participantes a ter o coração “aberto” a Deus, para “amar todas as coisas a partir dele”, um “amor novo” que alarga a família de cada um à “familiaridade com todos”.

No início da eucaristia, o capelão da Capela do Rato, padre António Martins, recordou a impossibilidade de “celebrar em comunidade, com tempo e interioridade” as exéquias de muitos daqueles que morreram durante o período de confinamento por causa da covid-19. O padre frisou que esta missa, presidida por D. Manuel Clemente, foi celebrada com o intuito de “rezar expressamente” pelas vítimas mortais da pandemia e recordou os nomes de alguns homens e mulheres que morreram nos últimos meses, em consequência da covid-19.