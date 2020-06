O metro para Loures

A região da grande Lisboa apresenta valores elevados de infectados pelo novo coronavírus e as razões para isso são fundamentalmente sociais. O trabalho precário, que obriga a deslocações ao trabalho, porque talvez não se morra de covid-19, mas de fome morre-se de certeza, as condições de habitação e as condições de transporte... Nestas últimas tem particular gravidade a camionagem, onde é difícil manter distâncias convenientes entre os passageiros. E a única zona da grande Lisboa sem comboio ou metro é Loures. Talvez seja uma boa altura para que o governo reveja a inútil Linha Circular do Metro e utilize o dinheiro na linha para Loures. Era um passo para atenuar os efeitos de futuras pandemias e um serviço que se prestava a Loures.

Carlos Anjos, Lisboa

As minas, a nova lei ambiental e os amigos

Mais uma habilidade de um governo que, por vezes, tenho elogiado. Como está para sair a nova lei ambiental para aplicação na prospecção, pesquisa e exploração de minas e, antes que seja tarde, é preciso desde já facilitar a vida aos amigos. É curiosa a defesa apresentada pelo secretário de Estado da Energia quando diz simplesmente que não há um vazio legal. Claro que não, mas o que me deixa confuso é toda uma pressa que não tem justificação, a não ser o desejo de favorecer alguém. Os contratos uma vez assinados possibilitam várias e consecutivas alterações até, como se sabe, a inclusão do próprio lítio. Ou seja, o governo está a oferecer a alguém algo que com a nova lei poderia ser impossível de concretizar. E mais uma vez os amigos dos governantes conseguiram o que pretendiam. Assim não. Assim o governo perde a toda a credibilidade. Assim se mata a democracia.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Celebrar Amália

Aproximando-se velozmente o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, é legítimo esperar que o seu país celebre condignamente aquela que foi o símbolo maior das gentes da nossa terra – quem, com a sua voz inigualável, levou Portugal e a música do seu povo a todos os cantos do planeta.

Aplaudida com inesgotável entusiasmo nas mais prestigiosas salas de espectáculo do mundo, à enorme Amália se deve a extraordinária projecção internacional do fado – culminada com o reconhecimento pela UNESCO, em 2011, de Património Imaterial da Humanidade – bem como o expansivo lançamento além-fronteiras de sucessivas gerações de intérpretes da música portuguesa.

Em vésperas do Portugal do povo e do Estado português homenagearem e perpetuarem a memória da rainha do Fado, louvo vivamente a RTP pelo seu tão oportuno como magnífico programa semanal “Em Casa d’Amália”, admiravelmente concebido e excelentemente liderado – o qual ela própria, na fria solenidade do Panteão Nacional, certamente muito apreciará…

César Faustino, Cascais