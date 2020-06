A “rachadinha” de Flávio pode ser uma machadada no “bolsonarismo”

Atibaia, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo, está a transformar-se numa espécie de cemitério de governos. É lá que fica uma quinta que está no centro de um dos processos de corrupção que envolve o ex-Presidente Lula da Silva, pelo qual já foi condenado. E também foi lá que há menos de duas semanas foi detido Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro e o pivô das investigações sobre um alegado esquema de corrupção que envolve o primogénito do Presidente brasileiro, eleito com a promessa de limpar um país traumatizado pela Lava-Jato.

