Duda falha reeleição à primeira volta na Polónia

O Presidente conservador polaco Andrzej Duda terá ficado aquém dos 50% de votos necessários para evitar uma segunda volta das eleições presidenciais. De acordo com as primeiras projecções divulgadas este domingo, Duda foi o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais polacas, com 41,8% dos escrutínios, à frente do centrista Rafal Trzaskowski, actual presidente da câmara de Varsóvia, que colheu 30,4% das preferências.

Duda enfrentará o autarca da capital dentro de duas semanas, numa eleição que determinará se o partido Lei e Justiça (PiS), acusado pela União Europeia de enfraquecer a democracia e o Estado de Direito na Polónia, mantém um poder quase absoluto no país.

Nos últimos cinco anos, o Presidente polaco foi um parceiro inestimável do Governo do PiS, aprovando as suas propostas legislativas mais polémicas – com a politização do sistema judicial à cabeça – e contribuindo para aumentar a divergência entre Varsóvia e Bruxelas.

Se a reeleição do chefe de Estado à primeira volta parecia um dado adquirido há uns meses, as sondagens das últimas semanas vieram colocar o cenário em causa, e as projecções deste domingo afastam-no por completo. Agora, as sondagens também colocam Duda atrás de Trzaskowski numa eventual segunda volta.