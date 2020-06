Coronavírus já infectou 10 milhões de pessoas no mundo

Os países que mais contribuem para os 10 milhões de infectados



Evolução do total de casos confirmados No mundo, os novos casos continuam a crescer

O top onde ninguém quer estar

Os valores referentes aos casos de covid-19 no mundo são todos do Our World in Data, extraídos em 28 de Junho às 01h30.

Como evoluíram as curvas de cada país após os primeiros 200 infectados:

A evolução da curva de infecção de cada país está dependente de várias variáveis que vão desde as medidas tomadas pelos governos para mitigar a propagação da doença até à quantidade de testes realizados. A forma como as populações cumprem as regras de distanciamento, a etiqueta respiratória e as medidas de higiene (como a utilização de máscara ou a lavagem das mãos) e a resposta dos serviços de saúde são outros dos factores relevantes para a evolução epidemiológica de cada país. Neste gráfico compara-se a evolução de cinco países europeus e da China após a confirmação do 200.º caso em cada um deles. Na linha relativa a Portugal pode ficar a saber, por exemplo, quantos dias passaram até agora desde o 200.º caso e quantos mais casos se somaram a esse dia após dia. O mesmo para cada um dos restantes países: EUA, Brasil, Rússia, Brasil e Reino Unido.

No mapa em baixo pode fazer o exercício com quantos países entender. Basta clicar num ou mais e verá em que ponto se encontra esse país, com quantos casos no total e quantos por milhão de habitantes. No gráfico ao lado conseguirá visualizar como tem sido a evolução nos países que optou por comparar.

Shift + clique nos países do mapa que pretende comparar

Casos confirmados por milhão de habitantes Shift + clique nos países que pretende comparar Clique nos países para ver a evolução