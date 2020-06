Cartas felizes – histórias de pais, mães e filhos que o confinamento tornou mais cúmplices

A propósito da pandemia de Covid-19, temos recolhido histórias que atestam como é possível encontrar uma forma positiva de lidar com as suas restrições e encarar de forma adequada este período. A Catarina G., com filhos de 12, 15 e 16 anos, a Catarina S., com um filho de dois anos, o Pedro, com três filhas de nove, quatro e um ano, o Lourenço, com um filho de um ano, e a Bárbara, com um filho de dez anos, foram os nossos interlocutores. Aprendemos com os seus testemunhos formas de criar um ambiente de resistência aos impactos negativos deste inusitado momento.

