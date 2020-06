Valência continua fora da Europa

Em Espanha, Rúben Vezo e Hernâni, pelo Levante, abriram o dia na Liga espanhola a vencerem o Betis de William Carvalho, por 4-2, um resultado sem implicações consideráveis para duas equipas tranquilas na tabela.

Mais importante foi a derrota do Valência frente ao Villarreal, por 2-0. Com Gonçalo Guedes apenas na segunda parte e Thierry Correia no banco, a equipa de Albert Celades, ainda fora dos lugares europeus, pode deixar escapar Real Sociedad e Getafe, os actuais “europeus”, e permitir ainda uma aproximação ao Granada.

Já o Villarreal, que venceu com golos de Alcácer, aos 14’, e Moreno, aos 44’ (este com uma grande assistência de Cazorla), ficou a apenas três pontos do Sevilha na luta pela Liga dos Campeões.