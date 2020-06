Paulo Fonseca tem a Champions a escapar pelos dedos

48 pontos para a Roma, em lugar de qualificação para a Liga Europa, 54 pontos para a Atalanta, em lugar de acesso à Liga dos Campeões. A diferença até poderá ser maior – a Atalanta ainda joga neste domingo –, pelo que, apesar de ainda ter dez jogadas para reverter a situação, o treinador português Paulo Fonseca não está em posição favorável para chegar à Champions.

Ontem, a Roma perdeu por 2-0, frente ao AC Milan, em San Siro. Não houve golo de Rafael Leão – o ex-Sporting entrou aos 78’ –, mas houve um jogo amplamente dominado por um AC Milan mais rematador – 11 remates contra quatro – e mais perigoso: mais de uma mão cheia de oportunidades de golo.

O primeiro golo surgiu já dentro dos últimos 15 minutos, quando Ante Rebic (jogador que serviu como moeda de troca com André Silva, com o Eintracht) finalizou um lance confuso: Kessié rematou para defesa de Mirante, Rebic fez a recarga para nova defesa do italiano e, já depois de bater no poste, a bola regressou ao croata, que, finalmente, finalizou a jogada com sucesso.

Depois de Fonseca dar tracção ofensiva à Roma, o AC Milan “matou” o jogo aos 89’, com um penálti convertido por Çalhanoglu.