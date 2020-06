Conceição lembra que Paços de Ferreira é a segunda melhor equipa após a retoma

O treinador do FC Porto admitiu neste domingo estar à espera de dificuldades em Paços de Ferreira, no encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol, lembrando que o adversário é a segunda com mais pontos desde a retoma.

“Trabalhamos a pensar no adversário, no seu comportamento, que tem sido positivo na equipa do Paços de Ferreira. É a segunda equipa com mais pontos depois da retoma, é consistente, sabe o que faz em campo, bem orientada e com certeza criará problemas. Cabe-nos focar no que somos como equipa e o que temos de fazer para passar este obstáculo”, afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa de antevisão da partida com os pacenses.

Após a retoma, o Paços de Ferreira somou nove pontos, resultado de três vitórias e uma derrota, sofrida frente ao Sporting.

Sérgio Conceição admitiu ainda ter consciência de que, nesta altura da prova, a equipa “portista” não tem margem para falhar, mas garantiu que essa característica de não querer errar é algo que já o acompanha “desde que se entende por gente”.

“Sinto que não posso falhar desde que tenho consciência de que sou gente. Sou uma pessoa determinada, ambiciosa, que quer sempre acertar e fazer mais e melhor. Deste o momento em que cheguei ao FC Porto, encaro todos os desafios como oportunidades para acertar. O mais importante não são os seis jogos que faltam, mas o de amanhã [segunda-feira] contra o Paços de Ferreira”, afirmou.

O treinador portista confirmou ainda a ausência de Zé Luís para o encontro com o Paços de Ferreira. O avançado cabo-verdiano sofreu, antes do derby com o Boavista, uma mialgia na face posterior da coxa esquerda.

“Está praticamente recuperado, mas à parte da equipa. No início da próxima semana, já contamos a 100%”, completou.

Sobre outra das ausências da equipa, o japonês Shoya Nakajima, Sérgio Conceição não se quis alongar sobre a questão, atirando, novamente, que o caso está “entregue à direcção do clube”.

Além de Zé Luís e Nakajima, Marcano continua em tratamento e é também baixa certa na equipa.

O FC Porto, líder do campeonato, joga esta segunda-feira, às 21:15 horas, em casa do Paços de Ferreira, no 12.º lugar, numa partida relativa à 29.ª jornada da I Liga de futebol.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Solidário com Bruno Lage

Sérgio Conceição também se mostrou solidário com Bruno Lage, que tem sido alvo de muitas críticas no comando técnico do Benfica. “Temos o nosso trajecto e percurso. Sinceramente, no balneário não se fala disso [na crise de resultados do Benfica]. Estamos focados, temos bom espírito, seriedade e consciência das dificuldades até ao fim, para ganhar dois títulos importantes”, começou por referir o treinador, que demonstrou o desagrado pela forma como Bruno Lage tem vindo a ser falado nos últimos dias.

“Não gosto da forma como está ser discutido Bruno Lage, Não gosto. Mas faz parte deste mediatismo todo do futebol. Não gosto de ver um colega de profissão, seja quem for - o Lage, o Pepa, o [Nuno] Manta - a ser assim tratado. São treinadores e meus colegas de profissão”, rematou.