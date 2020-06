Apresentada em Abril, app portuguesa estará no terreno antes de Agosto

Dois meses depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter falado pela primeira vez na criação de uma aplicação (app) para pôr os telemóveis a alertar as pessoas de contactos próximos com alguém infectado com o novo coronavírus, este sistema continua sem estar no terreno, ainda à espera de luz verde. Até Agosto é agora nova meta apontada.

