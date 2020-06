Apps de rastreio da covid-19 com pouca adesão nos países democráticos

Há meses que investigadores e políticos de todo o mundo discutem os benefícios e limites de aplicações móveis que ajudem a fazer um rastreio de contactos mais preciso e rápido de pessoas diagnosticadas com covid-19 para travar a propagação da pandemia. A China foi pioneira com aplicações que monitorizam a localização e sintomas dos seus habitantes, e atribuem códigos — verde, amarelo, ou vermelho — que limitam o acesso a espaços públicos. Em Hong Kong, uma pulseira dada no aeroporto, associada a uma outra aplicação móvel, garante que as pessoas respeitem o período obrigatório de quarentena ao entrar no país.

