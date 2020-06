O que se segue é um “especial rankings” diferente do habitual. Abrimos com um olhar rápido sobre os resultados das escolas em 2019, agora divulgados. Para mergulhar de seguida nos desafios que se seguem. Depois deste ano, que foi extraordinário devido à pandemia de covid-19, como vão as escolas fazer para manter o nível? Ou para recuperar os alunos que já não estavam a sair-se bem? O ponto de partida é este.