Sem exames a calibrar notas finais, equidade no acesso ao superior não está garantida

O desalinhamento entre notas internas e notas em exame nacional é um tema recorrente, devido às graves injustiças que tal desalinhamento pode causar no acesso ao ensino superior. No contexto actual de pandemia, as medidas do Ministério da Educação (ME) relativamente aos exames nacionais implicam que estes não tenham impacto na nota final interna da disciplina nem na aprovação ou reprovação à mesma. Os exames transformam-se assim, temporariamente, apenas num instrumento para o acesso ao ensino superior.

Continuar a ler