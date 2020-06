Proclamação de Ventura na descida da Avenida

Na tarde deste sábado, na descida da Avenida da Liberdade, em Lisboa, o dirigente do Chega e já afirmado candidato às eleições presidenciais de 2021, reiterou ao que vinha. A meio do tradicional trajecto da esquerda e dos sindicatos, o que até então eram palavras de reconhecimento pela liderança do deputado único, converteram-se em anúncio: “A direita está presente, com André a Presidente”. Foi a proclamação.

