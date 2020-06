Está lançada uma Bóia para ajudar a Ó! Galeria a manter-se à tona

É uma exposição flash, que vai durar apenas uma semana, para apresentar os trabalhos dos ilustradores que se juntaram ao projecto Bóia, surgido "no auge da pandemia". Ema Ribeiro, responsável pela galeria, que no início do mês abriu uma segunda casa dedicada à cerâmica, explica ao P3 que, face às dificuldades que surgiram nessa fase, procurou uma solução: “Convidei os ilustradores que colaboram com a Ó! e pedi-lhes que nos oferecessem ilustrações que pudessem ser vendidas ao público, para ajudar a galeria a manter-se à tona.”

Durante a quarentena, a iniciativa foi funcionando, mas a ajuda volta a tornar-se necessária. "Acho que o pior ainda não passou. Depois de abrirmos [no Porto] houve adesão e houve um boom, mas este mês começámos a sentir uma quebra de vendas", confessa Ema, que teve de encerrar durante a pandemia o espaço de Lisboa. "Se no mês passado conseguimos o suficiente para pagar a renda, este mês não." Graças à "grande ajuda" dos ilustradores e ao apoio do MAGO Studio, que ofereceu as impressões, chega agora a exposição, "que não estava agendada" e contempla os trabalhos realizados para o projecto.

As 45 ilustrações estão à venda por 12,30 euros na Ó! Galeria, na Rua Miguel Bombarda, até sexta-feira, 3 de Julho. Também estão disponíveis online no site da galeria. No seu todo, é um conjunto de obras "interessantes e eclécticas", segundo descreve Ema. Entre os vários ilustradores, portugueses e estrangeiros, que aderiram à ideia, constam nomes como CacheteJack, Mariana a Miserável, Tina Siuda, Tiago Galo, Tamara Alves, Catarina Gomes, Júlio Dolbeth, Carolina Celas, Maria Herreros, Giovana Medeiros, Yara Kono, Hélia Aluai, Daniel Moreira, Emmanuel Kerner e Clara Não.

Texto editado por Amanda Ribeiro