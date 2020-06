Mário Centeno

Mário Centeno pode ter sido um bom ministro das finanças, mas não foi um bom governante. Ele sabia do que os seus colegas se queixavam e sem sobrecarregar demasiado o défice podia em muitos casos atribuir-lhes pequenas verbas para obterem meios materiais e humanos que tivessem evitado o incêndio do pinhal de Leiria por falta de limpeza, o roubo nos paióis de Tancos por falta de vigilância, o atraso na justiça, etc.. Não se compreende que ele tenha querido deixar o governo só para ser promovido a governador do Banco de Portugal.

Miguel Oliveira Rodrigues, Lisboa

Padres casados

A entrevista ao Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, eleito recentemente presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, publicada nas págs. 2/3 e com título na primeira, “Não veria mal a possibilidade de termos padres casados”, no PÚBLICO de 21 de Junho, voltou ontem ao jornal no artigo “Tudo calado sobre os padres casados”.

Para além da evidência do assunto relacionado com a possibilidade do acesso de padres e bispos da Igreja Católica (toda) acederem ao sacramento do matrimónio, estar a ter tratamento jornalístico meritório, importa relevar que na entrevista também consta: “Não ponho a ordenação de mulheres no mesmo patamar, mas também não a tiro de cima da mesa.”. O bispo podia ter dito que o assunto da ordenação de mulheres estava ainda na gaveta, mas ao dizer não o tiro de cima da mesa, foi-lhe, nitidamente, de parecer favorável.

António Pena, Paço de Arcos

Contribuição para os sem-abrigo

Custa a acreditar que o Estado não tenha dinheiro para retirar das ruas os sem-abrigo. Milhares de milhões de euros estão a ser despendidos em consequência da pandemia. A TAP vai encher as asas, enquanto o Novo Banco mais parece um sugadouro de dinheiro dos contribuintes. Marcelo Rebelo de Sousa apregoa que os portugueses são solidários. Se não forem solidários a bem são a mal. Afinal, o dinheiro que o Estado esbanja em grande parte é dos contribuintes. Sou a favor de um imposto extraordinário para dar casa aos sem abrigo. Se o legislador criou o CAV-Contribuição para o Audiovisual que vem na factura da electricidade, porque não, a criação do CSA-Contribuição para os sem-abrigo? Se os portugueses são obrigados a sustentar a RTP e segmentos porque não somos chamados à solidariedade com os deserdados?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Lisboa

Face à situação na área da Grande Lisboa, lanço uma pergunta: porque será que o Governo não impõe o uso de máscara ou pelo menos a viseira em todo o espaço público, nomeadamente nas ruas? Será que isto aumentava significativamente a despesa pública? Esta medida não iria contribuir para diminuir o risco de contágio?

João Nabais