Trump admite reforçar Polónia com soldados retirados da Alemanha

Em política, como em diplomacia, as imagens contam tanto como as decisões, e mais ainda quando se trata de Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos inaugurou as recepções pós-quarentena na Casa Branca na passada quarta-feira, recebendo o seu homólogo polaco. Ao lado de Andrzej Duda, que disputa este domingo umas eleições presidenciais muito renhidas, Trump confirmou a intenção de reduzir a presença militar norte-americana na Alemanha, a quem deixou muitas críticas, e admitiu reforçar a Polónia com alguns dos soldados estacionados em solo alemão.

