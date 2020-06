Prova de fogo à deriva iliberal da Polónia nas presidenciais

Quem manda na Polónia é o Governo, mas é ao seu Presidente que cabe a última palavra sobre a entrada em vigor das leis e reformas do executivo. Num qualquer outro país de sistema semipresidencialista, o veto presidencial é uma das características elementares do princípio da separação e interdependência de poderes. Na Polónia actual, porém, ela é decisiva para o rumo da reformulação do regime democrático, iniciada em 2015, pelos ultraconservadores do partido Lei e Justiça (PiS). Por isso mesmo, há muito que uma eleição presidencial não importava tanto para o futuro dos polacos como a deste domingo.

Continuar a ler