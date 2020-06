Salgados Dunas Suites: agora, o maior luxo é mesmo a segurança

Chegar a um estabelecimento hoteleiro que ostenta cinco estrelas e ser recebido com uma bebida fresca já era. Agora, sinal de luxo e de bem receber é quando entramos e nos pedem para desinfectarmos as mãos e licença para nos medirem a temperatura. Neste Verão atípico de 2020, luxo rima com segurança.

É assim a nossa chegada ao Nau Salgados Dunas Suites, na praia dos Salgados, concelho de Albufeira. Escondido atrás da máscara, um funcionário aponta-nos o termómetro digital e confirma que estamos “aptos”. Já de mãos higienizadas, prosseguimos para o check in, onde, para além das formalidades habituais, nos explicam algumas das normas de segurança covid-19 adoptadas. Por exemplo, pedem-nos para escolher um dos dois turnos disponíveis para o pequeno-almoço e jantar e explicam que no quarto encontraremos um kit oferecido pelo hotel, composto por máscara, luvas e uma toalhita desinfectante. Aliás, desinfectante é coisa que não falta neste Salgados Dunas Suites: está em todo o lado, desde a recepção ao restaurante, passando pelos elevadores e pelo bar.

Este empreendimento do grupo Nau é composto por cinco edifícios independentes, posicionados lado a lado, mas sem comunicação entre si. A nós calhou-nos uma suíte no quarto andar do edifício 2, mesmo ao lado do bloco onde se encontra a recepção e o restaurante Bossa. Até lá chegarmos, são dois minutos, que percorremos sem que nos cruzemos com ninguém.

Usamos o elevador para chegarmos à nossa suíte júnior com vista mar. E que vista! A varanda é enorme, dá para as piscinas do resort – vazias a esta hora, início da tarde – e logo a seguir para o passadiço que conduz à praia dos Salgados. Esta paisagem é um íman, queremos correr de imediato para a praia, de tal forma que quase não reparavámos no conforto da suíte que nos caiu no colo: é composta por uma generosíssima área comum, onde está o sofá voltado para a televisão e uma mesa de apoio à pequena copa que se esconde dentro de armários (microondas, cafeteira eléctrica, máquina de café de cápsulas) e onde, à noite, nos deixam bombons A Vianense – serão para embalar o sono, que é bem retemperador graças à qualidade das almofadas e do colchão. A casa de banho, com cabine de duche, fica na porta ao lado e, na nossa opinião, é um pouco pequena quando comparada com a área de tudo o resto.

Mesmo que os aposentos sejam muito confortáveis, o melhor de tudo está lá fora, a uma caminhada de cinco minutos pelo passadiço que desagua na praia. Para lá chegarmos, atravessamos as piscinas e percebemos que nesta semana de Junho, em que o Salgados Dunas Suites regista uma ocupação de 50%, conforme informa a direcção, é muito fácil cumprir o distanciamento social aconselhado. E é também enquanto caminhamos que vemos alguns dos trabalhos de desinfecção dos alojamentos: funcionários de máscara e luvas procedem à limpeza de quartos que já foram usados e que agora estarão sujeitos a uma quarentena de 24 horas antes de receberem novos hóspedes – esta é só mais uma das medidas de segurança adoptadas pela unidade hoteleira, que recebeu o selo Clean&Safe do Turismo de Portugal.

Preços: o resort dispõe de várias tipologias de alojamento, desde quartos duplos até suítes juniores ou familiares. Desde 180€ (quarto standard) por noite.

À mesa, os cuidados também não são negligenciados. No restaurante Bossa, que opera em regime buffet, são servidos os pequenos-almoços a todos os hóspedes e foram feitos alguns ajustes ao funcionamento habitual. Há sinalética no chão para orientar a marcha ao longo das estações de comida, que é servida pelos funcionários: o hóspede olha, escolhe e pede o que quer. A cada utilização de mesas e cadeiras, é ver outros funcionários munidos de desinfectante para tornar o ambiente seguro para quem se senta a seguir. Nas áreas comuns do resort, onde é obrigatório o uso de máscara pelos hóspedes – uma rotina ainda um pouco difícil de cumprir, quantas vezes saímos do quarto e temos de voltar atrás porque nos esquecemos do novo adereço –, a ocupação foi limitada até um máximo de dois terços da capacidade, com o objectivo de favorecer o distanciamento social.

O Salgados Dunas Suites foi das primeiras unidades do grupo Nau, que detém dez estabelecimentos de hotelaria espalhados pelo país, a reabrir: recebeu hóspedes a partir de 31 de Maio. E é, pelo que pudemos constatar, uma boa aposta para umas férias seguras em família – até porque não faltam actividades de animação capazes de agradar a todos: há, por exemplo, ioga pela manhã para os mais velhos e hora do conto para os mais novos.

A Fugas esteve alojada a convite do Nau Salgados Dunas Suites