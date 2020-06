Mitsubishi Space Star, um caso sério de poupança

É barato e parece barato. E se o primeiro facto é um atractivo, o segundo pode afastar quem ache que é melhor parecer do que ser. E este poderá ser o grande pecado do Mitsubishi Space Star. Por outro lado, nota-se à primeira onde foram feitos os cortes das despesas, tornando-o num caso sério de poupança e de honestidade, com espaço para cinco ocupantes. E, caso se valorize estas três características, é de avançar na leitura porque o Space Star pode ser exactamente o carro que andava à procura, sobretudo se a compra for realizada no âmbito de uma qualquer campanha — actualmente, o gasolina de 1.2 litros e 80cv, comercializa-se desde 12.350 euros.

