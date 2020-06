Viagem pela música do Conservatório Nacional, onde “não se fica um dia sem estudar”

Estávamos em meados de Março e à porta das provisórias instalações da Escola de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, os alunos chegavam aperaltados. Era dia de provas finais de período, antecipadas por um desfecho que seria anunciado dali a algumas horas: as escolas iriam encerrar por tempo indeterminado e o país preparava-se para entrar em estado de emergência, devido à pandemia de covid-19. Foi a primeira vez que o PÚBLICO visitou a escola, para esta reportagem.

Três meses depois, regressámos. A escola está despida de alunos, sem música a ouvir-se por todo lado, sem instrumentos carregados às costas. Durante dois meses, as aulas de instrumento funcionaram à distância, com gravações de “má qualidade” feitas pelos próprios alunos, que eram depois partilhadas com os professores para se discutirem erros e correcções.

