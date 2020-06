Wolverhampton continua a vencer e sobe ao quinto lugar em Inglaterra

Um golo do médio belga Dendoncker permitiu neste sábado ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, somar a terceira vitória consecutiva após a retoma da Liga inglesa de futebol e subir ao quinto lugar.

Numa 32.ª jornada que decorrerá até quinta-feira, devido aos quartos-de-final da Taça de Inglaterra no fim-de-semana, os “wolves” abriram a ronda na casa do Aston Villa e mantiveram a tendência de êxito.

Desde que a Premier League regressou, a equipa venceu todos os jogos, nomeadamente com o West Ham (2-0), o Bournemouth (1-0) e, neste sábado, com o Aston Villa (1-0), o que a deixa três pontos à frente do Manchester United, sexto e que tem menos um jogo.

Em Villa Park, frente a um adversário que é 19.º e penúltimo e luta pela manutenção, os “wolves”, como é hábito com vários portugueses em campo - Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota -, estiveram por “cima” do jogo.

Diogo Jota, substituído por Traore aos 60 minutos, esteve num dos lances mais perigosos, com excepção do golo, numa reposição de bola do guarda-redes Nyland, com o internacional português a atirar por cima, aos 42 minutos.

O treinador Nuno Espírito Santo fez também entrar Pedro Neto para o lugar do goleador da equipa Raúl Jiménez, aos 85’, enquanto Bruno Jordão, Daniel Podence e Rúben Vinagre não saíram do banco.

Na Liga, em que o Liverpool foi esta semana confirmado campeão inglês, 30 anos depois, com a derrota do Manchester City, o Wolverhampton ocupa o quinto lugar, enquanto o Aston Villa está em 19.º lugar, com 27 pontos, os mesmos de Bournemouth (18.º) e West Ham (17.º), ambos com menos um jogo.

A 32.ª jornada prossegue domingo, com o jogo entre Watford (16.º) e Southampton (14.º), com a ronda a prolongar-se durante a semana e a fechar apenas na quinta-feira, com um frente a frente entre o campeão da última época, o Manchester City, e o virtual da actual, o Liverpool.