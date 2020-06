De uma história monótona Jürgen Klopp fez um best-seller

Em Liverpool, havia uma folha cheia de histórias antigas. Memórias. Episódios de sucesso de um clube lendário, que ficaram três décadas sem repetição. Num país que tanto gosta dos seus e num campeonato que historicamente privilegia os locais, foi preciso chegar um alemão para mudar o rumo deste clube. Um alemão “louco”, com ideias loucas e que levou uma cidade à loucura, com o título nacional conquistado na última quinta-feira.

O Liverpool campeão inglês é o Liverpool da segurança de Allisson e Van Dijk, da frescura de Arnold e Robertson, da rodagem de Fabinho, da liderança de Henderson, da fantasia de Mané e Firmino e dos golos de Salah. Este Liverpool é tudo isso. Mas é, sobretudo, o Liverpool de Jürgen Klopp.

Em 2015, o alemão chegou a um clube que estava a tornar-se uma história monótona: ora mais perto do campeão, ora mais longe, o desfecho era sempre o mesmo e os festejos, que calharam a várias “aldeias”, nunca calhavam ao Liverpool.

E os cachecóis foram ficando na gaveta, com o pó de trinta anos. Três décadas de quase nada acabaram, porém, com a chegada de Klopp: com um título europeu, em 2019, e um campeonato inglês, em 2020, o alemão transformou uma história monótona num best-seller. E foi com a caneta de Klopp que os escritos do passado viraram presente.

Saber escolher

“Doido”, “louco” ou “estranho” são algumas das palavras usadas para definir o treinador do Liverpool. Eufórico nos festejos dos golos, quase sempre sorridente e um incurável adepto do desportivismo, Klopp conquistou os ingleses com o seu carisma e excentricidade e recolocou o Liverpool no topo da Europa, depois de passagens por Mainz e Borussia Dortmund.

Mas, em Inglaterra, Klopp herdou um Liverpool pouco mais do que moribundo. Recebeu uma equipa na qual pontificavam nomes como Skrtel, Benteke, Sakho, Leiva ou Joe Allen e dotou-a de jogadores como Mané, Salah, Robertson ou Wijnaldum, numa primeira fase, e Van Dijk, Fabinho, Allisson ou Keita, numa segunda leva. E apostou em Alexander-Arnold, jovem que, aos 21 anos, já é apontado por muitos como o melhor lateral-direito do mundo.

Em cerca de cinco anos, e sem gastar milhões de forma ignóbil, uma equipa que não tinha pedigree para chegar sequer ao top-4 da Liga inglesa – e que, ano após ano, aumentava e envelhecia o tal pó dos cachecóis – tornou-se campeã europeia e campeã inglesa. E Klopp fez tudo passo a passo.

Primeiro, vieram finais na Taça de Inglaterra e na Liga Europa. Ambas perdidas. Depois, veio o regresso ao top-4 da Liga inglesa e o regresso à Champions. Mais tarde, um bom desempenho europeu significou mesmo a final, em Kiev, em 2018. Nessa noite, vieram os desvarios de Loris Karius, guardião alemão que colocou, de forma bizarra, a bola nos pés Benzema, primeiro, e empurrou um remate de Bale para dentro da baliza, depois. E ofereceu a Champions ao Real Madrid.

No ano seguinte, não houve Karius que tirasse a Champions ao Liverpool. Até porque o guarda-redes já era Alisson – e foi não só por aí, mas também, que o Liverpool melhorou a consistência defensiva de uma linha de quatro já bem trabalhada. E a Champions calhou mesmo ao Liverpool, frente ao Tottenham.

Neste ano, a história foi mais simples: vitórias e título inglês com uma vantagem tremenda. Apenas isto.

Uma confusão que resulta

O Liverpool de Klopp é uma equipa fora do normal. Há um futebol, mais tradicional, no qual os defesas defendem, os médios criam e os avançados finalizam. Aquele futebol com que todos crescemos. Mas Klopp juntou uma matriz de jogo relativamente simples a uma dinâmica incomum.

Por um lado, trouxe da Alemanha o famoso gegenpressing – pressão ao contra-ataque adversário, suportado pela avidez na procura de recuperar a bola quando o adversário tenta sair em transição, transformando um contra-ataque adversário num ataque do Liverpool.

Por outro lado, incorporou-o numa equipa cujos jogadores têm funções teoricamente trocadas: Salah e Mané são os goleadores, apesar de jogarem nos corredores. Não existe propriamente um médio criativo no triângulo de meio-campo desde que saiu Coutinho – com Klopp há, apenas, um Wijnaldum com uma tremenda capacidade de entrar na área adversária. E essa valência do holandês serve, até, para compensar a mobilidade que é pedida ao avançado Firmino, que não é o maior goleador, mas dá soluções entre linhas, na profundidade e em largura.

E por falar em largura: é dos laterais que vem boa parte da força da equipa, que não tem pudor em incorporar Arnold e Robertson em simultâneo no processo ofensivo – têm médios tacticamente cultos, como Fabinho e Henderson, capazes de compensar essas subidas.

A equipa de Klopp é, portanto, em matéria de distribuição de tarefas individuais, uma aparente confusão. Mas, esquecendo as aparências, está bem longe de o ser. Tudo funciona como deve funcionar e o Liverpool conseguiu tudo isto sem ter um plantel rico.

Descontando o meio-campo, zona na qual Milner, Keita e Oxlade conseguem encarnar personagens semelhantes a Fabinho, Henderson e Wijnaldum, o restante plantel não tem profundidade sequer parecida com a do que está à disposição de Guardiola, no Manchester City, não sendo também superior à de Mourinho, no Tottenham, de Lampard, no Chelsea, ou mesmo de Solskjaer, no Manchester United.

O Liverpool não tem uma verdadeira alternativa a Firmino – Origi é visto mais como um ala –, Shaqiri e Minamino não são semelhantes a Mané e Salah – nem mesmo no tipo de movimentos que fazem – e os laterais não têm alternativas válidas, levando Klopp a colocar o polivalente Milner nessas posições.

Tudo isto equivale a dizer que, sem soluções abundantes, Klopp não só teve de gerir “com pinças” a condição física dos atletas como, aliado à sorte de não ter lesões graves, beneficiou de um início de época feliz e com “estrelinha": a “estrelinha de campeão”.

Quando o Manchester City jogou mal, perdeu pontos. Quando o Liverpool jogou mal, venceu os jogos na ponta final – é a equipa com mais pontos ganhos com golos após os 85’ e também após os 90’. Quase todos eles conseguidos até Dezembro, fase da época em que conseguiu uma vantagem importante para o City. Este pecúlio ficou conhecido como “Kloppage time”, em referência ao stoppage time, que em Portugal usamos como tempo de descontos.

“Nunca pensamos que só queremos ganhar por um golo e, quando sofremos um, pensamos ‘bom, sendo assim podemos ficar pelo empate’. Nós queremos ganhar jogos de futebol”, chegou a explicar o treinador. Jürgen Klopp é isto.