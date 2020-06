The show must go on: o difícil final de licenciatura dos alunos do ensino artístico

Na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), no Porto, o alarme soou no dia 4 de Março. Um professor da escola, que recentemente estivera em Milão, era o quinto infectado pelo novo coronavírus em Portugal. Instalou-se o pânico entre os alunos de Teatro e de Música. A escola rapidamente actuou, suspendendo indefinidamente todas as actividades lectivas, mas nenhum dos alunos sonhava que a pandemia tomasse as proporções que entretanto atingiu. Quase três meses depois, e numa altura em que os estudantes daquelas duas áreas deviam estar a apresentar os seus projectos finais, ainda pouco se sabe sobre a forma como serão avaliados.

