Rock in Rio Lisboa confirma Black Eyed Peas, Anitta e Xutos & Pontapés em 2021

Foi durante uma emissão especial para televisão e streaming neste sábado que a organização do Rock in Rio Lisboa anunciou alguns artistas que farão parte do cartaz da nona edição do festival, que foi adiada para os dias 19, 20, 26 e 27 de Junho de 2021.

Do cartaz fará parte a banda norte-americana Black Eyed Peas (tal como estava previsto), que sobem ao Palco Mundo a 20 de Junho, no mesmo dia em que irá actuar David Carreira e a cantora brasileira Ivete Sangalo, presença habitual no festival.

A brasileira Anitta confirmou também a sua presença e irá actuar no último dia do festival, 27 de Junho, no Palco Mundo. No dia anterior, 26 de Junho, será a vez dos Xutos & Pontapés subirem ao palco. Já os portugueses HMB estreiam-se no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa a 27 de Junho.

A emissão especial deste sábado marca a data em que o festival iria realizar-se, não fosse a pandemia de covid-19 obrigar a um adiamento, e contou com a participação de artistas como os próprios HMB, Bárbara Tinoco, Agir, João Pedro Pais e D.A.M.A. Deu ainda tempo para revisitar concertos emblemáticos das edições anteriores e para assistir a concertos em estúdio.

A organização do festival tinha já anunciado, no final de Abril, a presença dos norte-americanos Foo Fighters, da banda The National e do britânico Liam Gallhagher no Rock in Rio Lisboa a 19 de Junho de 2021.