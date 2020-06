Morreu Milton Glaser, criador de I love NY e co-fundador da New York Magazine

O designer gráfico Milton Glaser, conhecido mundialmente por trabalhos como o logótipo I love NY ou a ilustração de Bob Dylan com cabelo psicadélico, faleceu na sexta-feira, no dia em que completava 91 anos, vítima de um ataque cardíaco e falência renal, avançou a sua mulher, Shirley Glaser, citada pelo New York Times.

Foto O famoso logótipo I love NY criado por Milton Glaser DR

Nascido no Bronx, em Nova Iorque, Milton Glaser teve uma longa carreira como ilustrador e é uma das figuras mais proeminentes do designer gráfico norte-americano, tendo capturado o espírito das décadas de 60 e 70 com os seus trabalhos. A sua produção mais famosa é o logótipo I love NY, criado em 1977 para promover uma campanha de turismo de Nova Iorque, a cidade que adorava e em que viveu a maior parte da vida.

Trabalhou para várias áreas, com ilustrações feitas para supermercados até posters para a série Mad Men. Foi também o criador do logótipo das bandas desenhadas da DC Comics utilizado durante mais anos, de 1976 até 2005.

Foto Ilustração para a série Mad Men DR

Glaser foi também co-fundador da revista New York Magazine, em 1968, na qual foi director de design até 1977, imprimindo um visual à publicação que se mantém até hoje. A sua obra e a influência na cultura norte-americana valeu-lhe a condecoração com a Medalha Nacional das Artes, que recebeu em 2013 do então presidente norte-americano, Barack Obama, tendo-se tornado no primeiro designer gráfico a receber esta condecoração.