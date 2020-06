Covid-19 expõe a difícil gestão do risco com a incerteza

O assunto pode parecer trivial e as conclusões bastante óbvias. No entanto, o tema das decisões baseadas no risco e na incerteza está mais actual do que nunca. Quando uma boa parte das perguntas que se pode fazer sobre a covid-19 tem a mesma insatisfatória resposta (mas a única verdadeira) de “não sabemos ainda”, é difícil decidir. Os especialistas têm alguns conselhos, sem certezas, para ajudar quem decide. Um deles é admitir o que não se sabe para conquistar a confiança da opinião pública.

Continuar a ler