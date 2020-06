Dos testes por semana aos novos casos por região – os gráficos que determinam um país a três velocidades

No final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, António Costa admitiu que a situação da epidemia na região de Lisboa e Vale do Tejo é distinta do resto do país, justificando-se, desta forma a redução do estado de calamidade para um intermédio de contingência. De acordo com os gráficos disponibilidades pelo Conselho de Ministros, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra, desde meio de Maio, grande parte dos novos casos registados em Portugal.

