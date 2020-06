Mais de metade dos jovens portugueses jogam online e 17% fazem-no a dinheiro

Mais de metade dos jovens portugueses (58,3%) costumam jogar online, fixando-se nos 17% os que jogam a dinheiro (apostas). O estudo Comportamentos Adictivos aos 18 anos, elaborado com base no inquérito que o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e Dependências (SICAD) aplicou a mais de 86 mil jovens que no ano passado foram chamados a participar no Dia da Defesa Nacional, concluiu que a Internet está a ganhar espaço nos vícios dos jovens: 17% dos jovens gastam seis horas ou mais por dia nas redes sociais, numa proporção semelhante aos que se passeiam pelo Facebook, Instagram, TikTok e similares entre quatro a cinco horas do seu dia.

