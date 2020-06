Estudo revela que maioria dos agricultores não sabe quanta água gasta

Se o agricultor português tem de ter mais formação, medir a água que consome para ser mais eficiente no seu uso e dar o salto tecnológico nos sistema de rega, já o consumidor tem de ter na água uma “força dominante nas escolhas alimentares": não bastam os pequenos gestos de poupança doméstica, como fechar a torneira quando se lavam os dentes ou as mãos. E há uma linha que une estes dois protagonistas que nas últimas décadas se têm afastado, agricultores e consumidores: ambos não têm consciência do que gastam e não medem esse gasto.

