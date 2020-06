Covid-19: mais seis mortes e 451 casos em Portugal. Número de infectados não subia tanto desde 8 de Maio

Portugal regista esta sexta-feira mais seis mortes por covid-19, um aumento de 0,39%, somando-se um total de 1555 vítimas mortais no país desde o início do surto. Há mais 451 pessoas infectadas, a maior subida diária no número de casos desde 8 de Maio (em que foram registados 553 casos), que eleva para 40.866 o número total de casos identificados em Portugal. Face a quinta-feira, é uma subida de 1,1% no número de infecções.

O relatório de situação diário divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) regista 339 novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 75% das infecções detectadas nas últimas 24 horas.

Mais 251 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que faz aumentar o número total de recuperações para 26.633. Excluindo estes casos e os óbitos, há 12.678 casos activos em Portugal, mais 194 do que na quinta-feira, a maior subida desde 9 de Junho. O número de pessoas ainda infectadas é o mais alto desde 23 de Maio, um dia antes de ter sido aplicada a estratégia de contagem de recuperações que tem sido utilizada desde então.

Há 457 pessoas internadas (mais 21 do que no dia anterior), das quais 67 estão nos cuidados intensivos (o mesmo número de quinta-feira). O número de doentes internados é o mais alto desde 1 de Junho, altura em que estavam hospitalizados 471 infectados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou quatro mortes e 339 novos casos – é a maior subida no número de casos desde 9 de Junho, dia em que foram identificadas 386 infecções por covid-19. A região soma um total de 18.106 casos e 457 óbitos desde o início do surto.

A região Norte, com o segundo maior número de casos acumulados desde Março, contabiliza 17.441 casos e 816 mortes, tendo sido detectadas 69 infecções nas últimas 24 horas.

O boletim desta sexta-feira indica também que foram identificadas 40 novas infecções no Alentejo, elevando o total para 449 casos – a região viu, nos últimos 10 dias, um aumento de 56% no número de casos (tinham sido detectados 287 casos até 16 de Junho). O Alentejo somou esta sexta-feira a quarta morte na região, a segunda vítima no lar de Reguengos de Monsaraz, em Évora.

Foram ainda identificados mais dois casos na Madeira e um caso no Centro. Os Açores e o Algarve não têm registo de novas infecções.

Lisboa voltou a ser o concelho em que foi identificado o maior número nas últimas 24 horas, com 58 novas infecções. É também o concelho com maior número total de casos detectados desde Março, com 3335.

Sintra (52 novos casos) Amadora (45 novos casos), Oeiras (26 novos casos), Loures (25 novos casos) e Cascais (22 novos casos) foram os restantes concelhos com maior número de novas infecções. Dos 10 concelhos com mais casos identificados desde quinta-feira, apenas Reguengos de Monsaraz (17 novos casos) não faz parte da Área Metropolitana de Lisboa.