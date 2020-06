“Se vissem as pessoas a morrer à volta delas, teriam medo de sair à rua. Nesta doença a compreensão do risco é muito mais complexa e difícil”

Não é preciso nenhuma lupa para perceber que os jovens estão a sair à rua simplesmente porque se fartaram de estar em casa, lembra Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Numa altura em que está a ocorrer com a covid-19 aquilo que, há umas décadas se passou com doenças como o sarampo, em que as pessoas se expunham deliberadamente à infecção para ficarem imunes, o especialista em saúde pública lembra que vale de pouco tentar reprimir ajuntamentos. Se as pessoas perceberem que pouco se sabe sobre a doença e respectiva imunidade, “irão naturalmente proteger-se”, sustenta.

