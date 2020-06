PS e PSD tentam salvar parte da lei das PPP na recta final da sessão legislativa

As propostas do PS e do PSD que prevêem que alguns níveis da Administração Pública fiquem excluídos da aplicação do regime de parcerias público-privadas (PPP) são esta sexta-feira discutidas no Parlamento, devendo baixar à especialidade sem votação. O que permitirá negociações na Assembleia da República para tentar recuperar pelo menos uma parte do decreto-lei do Governo que foi chumbado no Parlamento.

