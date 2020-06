Riccardo Marchi: “Não me espantaria se o CDS desaparecesse do mapa”

Defende que o Chega não é um partido racista nem xenófobo, apesar de admitir que tenha militantes que o sejam e que haja muitas pessoas na extrema-direita a olharem com interesse para o partido. Riccardo Marchi, investigador no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, especializou-se em radicalismos de direita e suas organizações na Europa Contemporânea e o seu livro A Nova Direita Anti-Sistema― O caso de Chega chegou esta quinta-feira às bancas.

